Avolta Aktie
WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456
|
13.03.2026 06:30:13
Avolta launches share buyback program
|
Avolta AG
/ Key word(s): Share Buyback
Avolta AG (SIX: AVOL) launches its previously announced public share buyback program of up to CHF 225 million on March 16, 2026. This strategic initiative aims to enhance shareholder value in line with Avolta’s Destination 2027 strategy.
Further information about the program can be found here.
For further information:
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Avolta AG
|Brunngässlein 12
|4010 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41612664444
|E-mail:
|Headoffice@dufry.com
|Internet:
|https://www.avoltaworld.com/
|ISIN:
|CH0023405456
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2290852
|End of News
|EQS News Service
|
2290852 13.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
06:30
|Avolta launches share buyback program (EQS Group)
|
12.03.26
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.03.26
|SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
11.03.26
|Avolta reports strong 2025, advancing on sales, profits and cash generation, proposes higher dividend and announces new share buyback (EQS Group)
|
05.03.26
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Avolta extends concessions for 45 travel retail and F&B stores at Zurich Airport (EQS Group)