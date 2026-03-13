Avolta Aktie

Avolta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456

13.03.2026 06:30:13

Avolta launches share buyback program

Avolta AG / Key word(s): Share Buyback
Avolta launches share buyback program

13.03.2026 / 06:30 CET/CEST

Avolta AG (SIX: AVOL) launches its previously announced public share buyback program of up to CHF 225 million on March 16, 2026. This strategic initiative aims to enhance shareholder value in line with Avolta’s Destination 2027 strategy. 

Further information about the program can be found here
 

For further information:

CONTACT
 

Rebecca McClellan Cathy Jongens
   
Global Head
Investor Relations		 Director Corporate 
Communications
Phone : +44 7543 800 405  Phone : +31 6 28 19 88 28 
rebecca.mcclellan@avolta.net cathy.jongens@avolta.net
   

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Avolta AG
Brunngässlein 12
4010 Basel
Switzerland
Phone: +41612664444
E-mail: Headoffice@dufry.com
Internet: https://www.avoltaworld.com/
ISIN: CH0023405456
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2290852

 
End of News EQS News Service

2290852  13.03.2026 CET/CEST

