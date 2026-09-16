Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
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16.09.2026 15:55:21
Baidu Reports Q2 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Baidu.com Inc.
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14.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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08.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Baidu.com Inc.
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