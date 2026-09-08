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Index im Blick 08.09.2026 18:01:23

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert mittags im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert mittags im Minus

Der NASDAQ Composite gönnt sich am zweiten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent schwächer bei 26 476,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,081 Prozent höher bei 26 528,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 506,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 341,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 26 542,14 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 26 690,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 929,66 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 21 798,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,95 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Roivant Sciences (+ 18,29 Prozent auf 41,32 USD), AXT (+ 9,94 Prozent auf 67,77 USD), Intel (+ 9,16 Prozent auf 104,58 USD), FormFactor (+ 7,28 Prozent auf 111,46 USD) und PDF Solutions (+ 7,01 Prozent auf 48,85 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Amgen (-9,68 Prozent auf 394,92 USD), Baiducom (-8,16 Prozent auf 91,35 USD), Methode Electronics (-7,84 Prozent auf 14,46 USD), Donegal Group B (-6,67 Prozent auf 23,10 USD) und Expedia (-6,63 Prozent auf 278,28 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 299 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,776 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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