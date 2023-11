BAWAG-Aktie gefragt: BAWAG darf Peak Bancorp übernehmen

Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in einer Aussendung mit. Der Kaufpreis in Höhe von 65 Mio. Dollar (60,97 Mio. Euro) entspreche der ursprünglichen Vereinbarung, der Vollzug der Transaktion ist für den 30. November 2023 geplant.

Die Idaho First Bank ist laut BAWAG eine landesweit operierende Community Bank in den USA. Das Eigenkapital sei zum 30. September 2023 bei knapp unter 50 Mio. Dollar gelegen. Sobald der Erwerb erfolgreich vollzogen ist, werde die BAWAG Group eng mit dem derzeitigen Führungsteam der Idaho First Bank zusammenarbeiten, um das Wachstum des Geschäfts in den regionalen und angrenzenden Märkten weiter voranzutreiben, schrieb die BAWAG in der Mitteilung.

Die BAWAG-Aktie steigt am Freitag an der Wiener Börse zeitweise um 3,06 Prozent auf 44,46 Euro.

tpo/ivn

(APA)