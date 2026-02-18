Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
18.02.2026 16:59:20
Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
German chemical giant Bayer and cancer patient attorneys have agreed to a proposed $7.25 billion settlement over lawsuits claiming that glyphosate in its Roundup weedkiller causes cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!