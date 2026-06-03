Geberit AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Beendigung Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 und Start eines neuen Programms



03.06.2026 / 07:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Geberit AG hat das Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 frühzeitig abgeschlossen. Zudem wird praktisch nahtlos ein neues Aktienrückkauf-Programm gestartet.



Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com/aktienrueckkauf-programm.



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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