Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
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03.06.2026 07:02:25
Beendigung Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 und Start eines neuen Programms
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Geberit AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Die Geberit AG hat das Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 frühzeitig abgeschlossen. Zudem wird praktisch nahtlos ein neues Aktienrückkauf-Programm gestartet.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2338378 03.06.2026 CET/CEST
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