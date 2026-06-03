Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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03.06.2026 07:02:25

Beendigung Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 und Start eines neuen Programms

Geberit AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Beendigung Aktienrückkauf-Programm 2024–2026 und Start eines neuen Programms

03.06.2026 / 07:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Geberit AG hat das Aktienrückkauf-Programm 20242026 frühzeitig abgeschlossen. Zudem wird praktisch nahtlos ein neues Aktienrückkauf-Programm gestartet. 
 
Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com/aktienrueckkauf-programm
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2338378  03.06.2026 CET/CEST

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