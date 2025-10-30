Befesa Aktie
|28,32EUR
|-1,00EUR
|-3,41%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
30.10.2025 11:45:58
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Recyclingspezialist habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
