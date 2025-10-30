ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Recyclingspezialist habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





