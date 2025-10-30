Befesa Aktie

28,32EUR -1,00EUR -3,41%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 11:45:58

Befesa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Recyclingspezialist habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,86 € 		Abst. Kursziel*:
52,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,37%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesamehr Nachrichten