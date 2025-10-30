Befesa Aktie
|28,32EUR
|-1,00EUR
|-3,41%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Recycling-Spezialisten am Donnerstag "starke Quartalszahlen". Befesa sei im dritten Quartal die erwartete Rückkehr zum Mengenwachstum gelungen. Die Gewinnentwicklung habe sich auch aufgrund des günstigen Preis- und Kostenumfelds weiter verbessert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,34 €
|
Abst. Kursziel*:
26,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,65%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-