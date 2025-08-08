Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Aktienanalyse
|
08.08.2025 14:07:50
Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf nach Halbjahreszahlen von 145 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Olivier Nicolai bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie neben den Resultaten auch aktuelle Branchentrends, Währungsbewegungen und den gekürzten Ausblick des Konsumgüterkonzerns in sein Modell ein. Auf bereinigter Basis fallen seine Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren bis 2027 um bis zu 3,5 Prozent. Im zweiten Halbjahr werde allerdings Besserung erwartet, betonte der Experte.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Beiersdorf befand sich um 13:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 100,50 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 34,33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 133 962 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 sank die Aktie um 18,3 Prozent. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|100,45
|-0,10%
