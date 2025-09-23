Beiersdorf Aktie
|89,70EUR
|0,38EUR
|0,43%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea dürfte sich fortsetzen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Luxusmarke La Prairie dürfte weiterhin Gegenwind zu spüren bekommen./niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89,40 €
|
Abst. Kursziel*:
12,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
