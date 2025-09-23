NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea dürfte sich fortsetzen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Luxusmarke La Prairie dürfte weiterhin Gegenwind zu spüren bekommen./niw/men



