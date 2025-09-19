Beiersdorf Aktie
|90,08EUR
|-1,52EUR
|-1,66%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf auf "Overweight" belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz in London hätten sich die Unternehmensführungen europäischer Kosmetik- und Parfümhersteller ungeachtet der Marktnormalisierung insgesamt vorsichtig optimistisch zum Wachstum geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nachdem die Branchentitel zuletzt unter Druck gestanden hätten, warteten die Anleger auf Hinweise für eine Trendwende in der Wachstumsdynamik./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
91,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
90,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
