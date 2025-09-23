Beiersdorf Aktie
|89,12EUR
|-0,20EUR
|-0,22%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
23.09.2025 09:51:31
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 140 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig litten die Hamburger unter dem Gegenwind auf dem Beauty-Markt und Marktanteilsdruck auf Nivea, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Mittelfristig spreche die Bewertung aber für die Aktien./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89,30 €
|
Abst. Kursziel*:
34,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
89,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
