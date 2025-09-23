Beiersdorf Aktie

89,12EUR -0,20EUR -0,22%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

23.09.2025 09:51:31

Beiersdorf Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 140 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig litten die Hamburger unter dem Gegenwind auf dem Beauty-Markt und Marktanteilsdruck auf Nivea, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Mittelfristig spreche die Bewertung aber für die Aktien./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
89,30 € 		Abst. Kursziel*:
34,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
89,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

