Beiersdorf Aktie
|90,10EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Hamburger lägen aus Bewertungssicht auf einem Dekadentief, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie bräuchten aber wohl noch mindestens eine Berichtsrunde, bevor der Markt zur Neubewertung ansetze./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89,76 €
|
Abst. Kursziel*:
9,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
