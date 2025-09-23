Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
89,30 €
|
Abst. Kursziel*:
9,74%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
89,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|89,12
|-0,22%
