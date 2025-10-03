Beiersdorf Aktie
|90,34EUR
|-0,22EUR
|-0,24%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick des US-Analysehauses könnte der Konsumgüterkonzern mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison ebenso enttäuschen wie SKF und Solvay. David Hayes verwies auf weiter negative Volumentrends bei der wichtigen Marke Nivea. Zudem bleibe er für La Prairie deutlich unter der Konsensschätzung. Dagegen könnten den Jefferies-Experten zufolge Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora, Siemens Healthineers und Tenaris positiv überraschen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
90,46 €
|
Abst. Kursziel*:
11,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
90,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
