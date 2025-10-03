Beiersdorf Aktie

90,34EUR -0,22EUR -0,24%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

03.10.2025 16:44:43

Beiersdorf Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick des US-Analysehauses könnte der Konsumgüterkonzern mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison ebenso enttäuschen wie SKF und Solvay. David Hayes verwies auf weiter negative Volumentrends bei der wichtigen Marke Nivea. Zudem bleibe er für La Prairie deutlich unter der Konsensschätzung. Dagegen könnten den Jefferies-Experten zufolge Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora, Siemens Healthineers und Tenaris positiv überraschen./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
90,46 € 		Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
90,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

