Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.12.2025 07:17:00
Bericht: Meta konnte betrügerische Werbung zurückdrängen, hat aber aufgehört
Menschen in China dürfen nicht auf Facebook & Co., Firmen von dort dürfen da aber werben. Das wird auch für Betrug genutzt, Maßnahmen dagegen hat Meta gestoppt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|543,10
|-1,72%
