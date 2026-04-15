BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktienbewertung
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15.04.2026 12:49:47
Bernstein Research: Outperform-Note für BMW-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Trotz stärkerer Belastungen durch Wechselkurseffekte, Rohstoffkosten, höhere Abschreibungen sowie der US-Zölle dürfte die operative Marge der Autosparte innerhalb der vom Unternehmen avisierten Zielspanne von 4 bis 6 Prozent für 2026 liegen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 12:33 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 81,88 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 226 559 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 12,1 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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