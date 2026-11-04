BMW Aktie
|58,06EUR
|1,84EUR
|3,27%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,86 €
|
Abst. Kursziel*:
41,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,82%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
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08:23
|BMW macht 15 Prozent weniger Gewinn - und es dürfte noch schlimmer werden (Spiegel Online)
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08:17
|ROUNDUP: BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab - Gewinnwarnung belastet Aktie (dpa-AFX)
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07:55
|BMW senkt Prognose für 2026 – Umsatz- und Gewinnrückgang: Aktie dennoch grün (finanzen.at)
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07:34
|BMW-Gewinn sackt in China-Krise weiter deutlich ab (dpa-AFX)
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07:33
|BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang im 3. Quartal (Dow Jones)
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03.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
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03.11.26
|BMW: Prognose für 2026 erneut gesenkt (Spiegel Online)
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03.11.26
|AKTIE IM FOKUS: BMW weitet auf Tradegate Minus aus nach Prognosesenkung (dpa-AFX)
Analysen zu BMW AG
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|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|56,92
|1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG