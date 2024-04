Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 200 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bewertungen im europäischen Industriebereich seien weiterhin sehr günstig, geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie des Instituts von Nicholas Green hervor. Zu den aussichtsreichsten Werten gehörten dabei Siemens.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:18 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 176,18 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 26,01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75 708 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 legte das Papier um 6,6 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Siemens voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren.

