232,05EUR 5,40EUR 2,38%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

08.08.2025 08:16:39

Siemens Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und es bahnten sich bei dem Industriekonzern positive Kurstreiber an, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet er mit den Zahlen zum vierten Quartal, die im November anstehen, mit erfreulichen Nachrichten zur Marge im Bereich Digital Industries und den Auftragseingängen im Bereich Smart Infrastructure./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
225,85 € 		Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
232,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,89%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

