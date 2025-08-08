Siemens Aktie
|232,05EUR
|5,40EUR
|2,38%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktie sei attraktiv und es bahnten sich bei dem Industriekonzern positive Kurstreiber an, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. So rechnet er mit den Zahlen zum vierten Quartal, die im November anstehen, mit erfreulichen Nachrichten zur Marge im Bereich Digital Industries und den Auftragseingängen im Bereich Smart Infrastructure./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
225,85 €
|
Abst. Kursziel*:
12,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
232,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,89%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
07.08.25