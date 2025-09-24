Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnender Siemens-Einstieg?
|
24.09.2025 10:03:52
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 24.09.2024 wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siemens-Papier bei 170,34 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, befänden sich nun 5,871 Siemens-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2025 gerechnet (229,00 EUR), wäre das Investment nun 1 344,37 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,44 Prozent erhöht.
Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 178,20 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com
|
23.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.09.25
|Aktien von Merck und Siemens im Plus: Engere Zusammenarbeit bei KI-gestützter Wirkstoffentwicklung (Dow Jones)
|
23.09.25
|Siemens startet Allianz für industrielle KI (dpa-AFX)
|
23.09.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
23.09.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.09.25
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
