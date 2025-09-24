Siemens Aktie

Lohnender Siemens-Einstieg? 24.09.2025 10:03:52

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Siemens-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.09.2024 wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siemens-Papier bei 170,34 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, befänden sich nun 5,871 Siemens-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2025 gerechnet (229,00 EUR), wäre das Investment nun 1 344,37 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,44 Prozent erhöht.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 178,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com

