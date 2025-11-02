Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.11.2025 15:58:00
Best Stock to Buy Right Now: Alibaba vs. Amazon
Alibaba Group (NYSE: BABA) is often considered the "Amazon (NASDAQ: AMZN) of China." It's the largest e-commerce and cloud infrastructure company in that country, but Amazon is still the world's top e-commerce and cloud infrastructure player.When Alibaba went public in 2014, many investors were impressed by its rapid growth and its dominance of its two core markets. But over the past 10 years, its stock rose less than 120% as Amazon's shares surged nearly 650%. Let's see why Alibaba underperformed its bigger American counterpart -- and if it might catch up over the next few years.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.