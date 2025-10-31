NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 265 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im Rahmen einer Telefonkonferenz viele der wichtigsten Bedenken der Analysten bezüglich der Cloud-Sparte AWS sehr effektiv entkräftet, schrieb Doug Anmuth am Freitag. Die Perspektive für das Cloud-Geschäft im Jahr 2026 habe sich damit grundlegend verändert. Er glaubt daher, dass sich in den kommenden Monaten auch das Stimmungsbild bezüglich AWS bemerkenswert verbessern wird./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 01:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / EDT



