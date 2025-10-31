Amazon Aktie

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 240 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Online-Händlers seien viel besser ausgefallen als befürchtet, indem sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Cloud-Sparte AWS scheine Amazon auf dem Weg zu sein, vom KI-Cloud-Kuchen mehr abzubekommen. Sollte dies nachhaltig so sein, könne dies zusätzliches Aufwärtspotenzial ermöglichen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 222,86 		Abst. Kursziel*:
34,61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 222,86 		Abst. Kursziel aktuell:
34,61%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

