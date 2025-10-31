Amazon Aktie

213,80EUR -0,70EUR -0,33%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 13:31:47

Amazon Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 279 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Springfeder ist gesprungen", titelte Stephen Ju in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Investoren hätten im Nachgang hoher Investitionen auf den nun vollbrachten Nachweis von Ertragssteigerungen gewartet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 222,86 		Abst. Kursziel*:
39,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 249,27 		Abst. Kursziel aktuell:
24,36%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten