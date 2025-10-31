Amazon Aktie
|213,80EUR
|-0,70EUR
|-0,33%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 279 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Springfeder ist gesprungen", titelte Stephen Ju in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Investoren hätten im Nachgang hoher Investitionen auf den nun vollbrachten Nachweis von Ertragssteigerungen gewartet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 310,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222,86
|
Abst. Kursziel*:
39,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 249,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,36%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
12:23
|ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen - Aktie legt vorbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
11:53
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 275 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Amazon übertrifft Erwartungen deutlich - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Amazon shares jump 12% as AI powers fastest cloud growth in years (Financial Times)