Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.12.2025 17:15:00
Best Stock to Buy Right Now: Uber vs. Tesla
Both Uber Technologies (NYSE: UBER) and Tesla (NASDAQ: TSLA) famously employed technology to transform transportation. Now, in the era of artificial intelligence (AI), the two are dueling for supremacy in AI-powered autonomous vehicles.The anticipated boon delivered by AI-powered vehicles contributed to Uber shares climbing around 30% in 2025 through the week ended Dec. 19. Tesla stock is up about 20% in that time.Which of these stocks may prove to be the superior investment in the age of self-driving cars? Here's a dive into each company to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
