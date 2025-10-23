Tesla Aktie

383,15EUR 5,70EUR 1,51%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 17:09:31

Tesla Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen zum dritten Quartal von 190 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Elektroautobauers biete "Licht und Schatten", schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt nicht, dass sich die jüngste Auslieferungsdynamik wegen des Wegfalls von US-Förderungen zeitnah wiederholen lässt. Dennoch erhöhte er den fairen Wert wegen angepasster Parameter, da die Aktie am Kapitalmarkt längst als Technologietitel wahrgenommen werde. Die Monetarisierung der wesentlichen Zukunftsthemen Robotaxi und humaniode Roboter lasse aber weiter auf sich warten./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Verkaufen
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
$ 433,13 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 449,15 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten