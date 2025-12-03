Tesla Aktie
|383,00EUR
|13,45EUR
|3,64%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
03.12.2025 20:43:34
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 350,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 447,28
|
Abst. Kursziel*:
-21,75%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 446,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,65%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
