NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Etwas verfehlt habe Tesla die Erwartungen an die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge), sie beim freien Cashflow aber klar übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Das aktuelle Auto-Geschäft treibe die Bewertung nicht mehr in die Höhe, erwirtschafte aber mehr Barmittel als derzeit notwendig, um künftige Entwicklungen zu finanzieren./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 438,97 		Abst. Kursziel*:
-31,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 438,97 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,66%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

