Tesla Aktie
|363,30EUR
|-14,15EUR
|-3,75%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Etwas verfehlt habe Tesla die Erwartungen an die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge), sie beim freien Cashflow aber klar übertroffen, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Das aktuelle Auto-Geschäft treibe die Bewertung nicht mehr in die Höhe, erwirtschafte aber mehr Barmittel als derzeit notwendig, um künftige Entwicklungen zu finanzieren./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 438,97
|
Abst. Kursziel*:
-31,66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 438,97
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,66%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-