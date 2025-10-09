Tesla Aktie

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein wichtiger Diskussionspunkt sei der geplante humanoide Roboter Optimus des Konzerns gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tesla könnte bis 2050 einen Anteil von fünf Prozent an dem Markt für humanoide Roboter erobern, den der Experte mit etwa 9 Billionen US-Dollar beziffert./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 15:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:05 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 435,54 		Abst. Kursziel*:
14,80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 435,54 		Abst. Kursziel aktuell:
14,80%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

