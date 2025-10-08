ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.