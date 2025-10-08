Tesla Aktie

374,35EUR -0,40EUR -0,11%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 07:42:36

Tesla Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Sell
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 247,00
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 433,09 		Abst. Kursziel*:
-42,97%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
$ 433,09 		Abst. Kursziel aktuell:
-42,97%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten