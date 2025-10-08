Tesla Aktie
|374,35EUR
|-0,40EUR
|-0,11%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 247,00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 433,09
|
Abst. Kursziel*:
-42,97%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 433,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
-42,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
