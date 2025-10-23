Tesla Aktie
|363,30EUR
|-14,15EUR
|-3,75%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
23.10.2025 06:30:58
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Bereiche Robotaxi und Humanoid-Roboter bleibe Tesla auf Kurs, schrieb Tom Narayan am Mittwochabend nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugkonzerns./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 500,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 438,97
|
Abst. Kursziel*:
13,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 438,97
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,90%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse