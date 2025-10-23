Tesla Aktie

363,30EUR -14,15EUR -3,75%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

23.10.2025 06:30:58

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Bereiche Robotaxi und Humanoid-Roboter bleibe Tesla auf Kurs, schrieb Tom Narayan am Mittwochabend nach den Quartalszahlen des E-Fahrzeugkonzerns./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:59 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 438,97 		Abst. Kursziel*:
13,90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 438,97 		Abst. Kursziel aktuell:
13,90%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

