Tesla Aktie
|372,00EUR
|-5,45EUR
|-1,44%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Ryan Brinkman kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektroautobauer nach Resultaten, die im dritten Quartal nur umsatz- und cashflowseitig die Erwartungen übertroffen hätten. Gewinnseitig sei Tesla wegen höher als erwarteter Kosten hinter diesen zurückgeblieben. Gleichzeitig sei vor zukünftig deutlich steigenden Investitionsausgaben gewarnt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Underweight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 150,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 422,87
|
Abst. Kursziel*:
-64,53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 432,10
|
Abst. Kursziel aktuell:
-65,29%
|
Analyst Name::
Ryan Brinkman
|
KGV*:
-
