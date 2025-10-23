Tesla Aktie

372,00EUR -5,45EUR -1,44%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
23.10.2025 15:26:12

Tesla Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Ryan Brinkman kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Elektroautobauer nach Resultaten, die im dritten Quartal nur umsatz- und cashflowseitig die Erwartungen übertroffen hätten. Gewinnseitig sei Tesla wegen höher als erwarteter Kosten hinter diesen zurückgeblieben. Gleichzeitig sei vor zukünftig deutlich steigenden Investitionsausgaben gewarnt worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Underweight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 422,87 		Abst. Kursziel*:
-64,53%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 432,10 		Abst. Kursziel aktuell:
-65,29%
Analyst Name::
Ryan Brinkman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

