Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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06.08.2026 12:45:00
Better Airline Stock: Delta vs. American
For the time being, oil prices have begun to fall as a promised resolution to the global conflict with Iran nears the finish line. While this may change by next week, this news has helped airline stocks hit multiyear highs. In fact, the US Global JETS ETF is close to eclipsing its pre-pandemic high.Many readers may be looking for the best airline stock to buy to ride the falling oil prices. Which airline is a better bet today: Delta (NYSE: DAL) or American (NASDAQ: AAL)? The answer is clear when you look at the numbers.The airline industry experiences rising demand along with the growth of the global economy. Wealthier citizens will, on average, want to travel around the world more or visit different regions domestically than was previously viable within their annual budgets. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Delta Air Lines Inc.
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