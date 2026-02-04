Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
04.02.2026 10:29:00
Better Artificial Intelligence Stock: Nvidia vs. Palantir
Over the past couple of years, Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir (NASDAQ: PLTR) have been among the hottest stocks on the market. Nvidia has grown to become the world's most valuable public company, and Palantir's market cap has jumped by more than 835%.Although both are some of the more popular artificial intelligence (AI) stocks, their roles in that space are entirely different. It's not an apples-to-apples comparison, but if I had to pick one to invest in, the choice is clear.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|145,76
|-1,81%
|Palantir
|110,16
|-6,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.