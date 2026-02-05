Workday Aktie

Workday für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Performance im Blick 05.02.2026 18:03:13

Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Am Donnerstag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,65 Prozent leichter bei 24 728,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,11 Prozent auf 24 614,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24 891,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24 854,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 455,40 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 401,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 658,16 Punkten berechnet.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,90 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 24 455,40 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 9,11 Prozent auf 175,99 USD), Arm (+ 4,88 Prozent auf 110,02 USD), Broadcom (+ 3,25 Prozent auf 318,06 USD), Gilead Sciences (+ 2,26 Prozent auf 149,53 USD) und Cisco (+ 1,82 Prozent auf 82,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-13,33 Prozent auf 111,88 USD), Enphase Energy (-8,17 Prozent auf 47,45 USD), QUALCOMM (-7,68 Prozent auf 137,46 USD), Palantir (-6,02 Prozent auf 131,14 USD) und Workday (-4,23 Prozent auf 162,96 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 985 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,713 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Align Technology Inc. 158,80 6,97% Align Technology Inc.
Arm Holdings 104,40 10,83% Arm Holdings
Broadcom 281,50 6,85% Broadcom
Cisco Inc. 71,79 2,76% Cisco Inc.
Enphase Energy Inc 42,25 5,30% Enphase Energy Inc
Gilead Sciences Inc. 129,22 1,78% Gilead Sciences Inc.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,75 2,59% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,85 0,58% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Palantir 115,04 4,43% Palantir
QUALCOMM Inc. 116,20 0,76% QUALCOMM Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 114,40 26,58% Strategy (ex MicroStrategy)
Workday Inc 137,44 2,26% Workday Inc

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 075,77 2,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen