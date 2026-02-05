Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags

Am Donnerstag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,65 Prozent leichter bei 24 728,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,11 Prozent auf 24 614,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24 891,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24 854,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 455,40 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,99 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 401,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 620,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 658,16 Punkten berechnet.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,90 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 24 455,40 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Align Technology (+ 9,11 Prozent auf 175,99 USD), Arm (+ 4,88 Prozent auf 110,02 USD), Broadcom (+ 3,25 Prozent auf 318,06 USD), Gilead Sciences (+ 2,26 Prozent auf 149,53 USD) und Cisco (+ 1,82 Prozent auf 82,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-13,33 Prozent auf 111,88 USD), Enphase Energy (-8,17 Prozent auf 47,45 USD), QUALCOMM (-7,68 Prozent auf 137,46 USD), Palantir (-6,02 Prozent auf 131,14 USD) und Workday (-4,23 Prozent auf 162,96 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 985 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,713 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

