Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
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22.06.2026 22:14:34
Better Buy: SpaceX vs. Intuitive Machines
SpaceX (NASDAQ: SPCX), the aerospace and AI company founded by Elon Musk, recently became the biggest IPO in history with a $1.77 trillion valuation. As of this writing, its market cap has swelled to $2.18 trillion -- making it the world's seventh-most-valuable company. However, SpaceX's market debut also sucked the oxygen out of the space sector. Many space stocks, which had risen in anticipation of SpaceX's IPO, quickly gave up their gains. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intuitive Machines Inc Registered Shs -A-
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13.05.26
|Ausblick: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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18.03.26
|Ausblick: Intuitive Machines A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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04.03.26
|Erste Schätzungen: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)