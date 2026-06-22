Intuitive Machine a Aktie

Intuitive Machine a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

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22.06.2026 22:14:34

Better Buy: SpaceX vs. Intuitive Machines

SpaceX (NASDAQ: SPCX), the aerospace and AI company founded by Elon Musk, recently became the biggest IPO in history with a $1.77 trillion valuation. As of this writing, its market cap has swelled to $2.18 trillion -- making it the world's seventh-most-valuable company. However, SpaceX's market debut also sucked the oxygen out of the space sector. Many space stocks, which had risen in anticipation of SpaceX's IPO, quickly gave up their gains. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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