Tesla Aktie
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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
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Unternehmen:
Tesla
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 400,00
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
$ 407,76
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Abst. Kursziel*:
-1,90%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
$ 407,76
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Abst. Kursziel aktuell:
-1,90%
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Analyst Name::
Philippe Houchois
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KGV*:
-