Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.07.2026 14:10:36

Tesla Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla auf "Halten" mit einem fairen Wert von 385 US-Dollar belassen. Markus Leistner befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Marktchancen des vom Elektroauto-Hersteller entwickelten humanoiden Roboter Optimus. Die operativen Aussichten des Produkts seien exzellent und das Zukunftspotenzial groß, was aber seiner Einschätzung nach im Aktienkurs bereits großteils vorweggenommen sei, schrieb der Experte./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Halten
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
$ 385,00
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 378,93 		Abst. Kursziel*:
1,60%
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 377,72 		Abst. Kursziel aktuell:
1,93%
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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