ExxonMobil Aktie

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WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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11.08.2026 18:00:00

Better Buy for Passive Income: Chevron vs. ExxonMobil

It has been a good 2026 so far for many oil companies, with the conflict in the Middle East driving prices higher and lining the pockets of major companies. Big oil companies have traditionally been considered reliable dividend payers, but with the wave of extra cash that they've seen coming in this year, you can bet they'll get more shareholder-friendly.Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM), the two largest American oil companies, have long been the standard for big oil dividend payers. But if you're looking for a stock to invest in for passive income, which one is the go-to? For most investors, it's likely Chevron. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Chevron Corp. 170,42 0,21% Chevron Corp.
Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs 19 420,00 1,04% Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 25 200,00 0,08% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 137,19 0,67% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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