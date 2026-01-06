Chevron Aktie
|141,22EUR
|1,58EUR
|1,13%
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
Chevron Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Chevron Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Chevron Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 175,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 163,85
|
Abst. Kursziel*:
6,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 163,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Chevron Corp.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
05.01.26
|'NYT': Trotz US-Blockade verschwinden Öltanker aus Venezuela (dpa-AFX)
|
05.01.26
|AKTIEN IM FOKUS: Venezuela-Aussichten beflügeln US-Ölwerte - Chevron stark (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.mehr Analysen
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|141,00
|0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:52
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:50
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|BP Neutral
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:42
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:53
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|10:07
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|09:53
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley
|09:45
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|09:28
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:03
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|09:01
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:32
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|08:10
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.