Chevron Aktie

141,22EUR 1,58EUR 1,13%
Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 12:52:40

Chevron Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal schwaches für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Chevron Corp. Outperform
Unternehmen:
Chevron Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 175,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 163,85 		Abst. Kursziel*:
6,81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 163,85 		Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Chevron Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Chevron Corp.mehr Analysen

12:52 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 141,00 0,97% Chevron Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

12:52 Brenntag Underweight Morgan Stanley
12:52 Chevron Outperform RBC Capital Markets
12:51 BP Sector Perform RBC Capital Markets
12:50 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:50 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:50 Shell Outperform RBC Capital Markets
12:50 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:45 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:43 BP Neutral UBS AG
12:43 Shell Neutral UBS AG
12:42 TotalEnergies Buy UBS AG
12:42 Eni Buy UBS AG
12:42 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
11:53 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
11:50 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
11:50 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:48 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:39 Dürr Buy Warburg Research
11:38 DEUTZ Buy Warburg Research
11:35 Nike Outperform RBC Capital Markets
11:34 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:33 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
11:31 Alstom Buy Deutsche Bank AG
11:31 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 Tesla Verkaufen DZ BANK
10:07 Symrise Overweight Morgan Stanley
09:53 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
09:45 EVN verkaufen Baader Bank
09:28 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
09:26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
09:22 SAFRAN Outperform Bernstein Research
09:22 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:19 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09:18 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
09:17 Boeing Outperform Bernstein Research
09:16 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09:15 Airbus Outperform Bernstein Research
09:03 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
09:01 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:32 Diageo Outperform RBC Capital Markets
08:10 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
05.01.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
05.01.26 Dürr Outperform Bernstein Research
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Nike Neutral UBS AG
05.01.26 Oracle Buy UBS AG
05.01.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen