Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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21.03.2026 11:17:00
Better Growth Stock in 2026: Uber or DoorDash?
Uber Technologies (NYSE: UBER) operates the world's largest ride-hailing network, but it also has a global presence in segments like food delivery and commercial freight. The company is gearing up to be a major player in the autonomous vehicle revolution, which could transform its business.DoorDash (NASDAQ: DASH), on the other hand, operates America's most popular last-mile logistics network, delivering food and retail goods to consumers on behalf of thousands of businesses. While Uber has aggressively expanded into new verticals over the years, DoorDash has focused on perfecting its core business.Both companies are growing nicely and have plenty of long-term potential. But which one is the better buy in 2026?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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