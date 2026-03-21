Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.03.2026 11:17:00

Better Growth Stock in 2026: Uber or DoorDash?

Uber Technologies (NYSE: UBER) operates the world's largest ride-hailing network, but it also has a global presence in segments like food delivery and commercial freight. The company is gearing up to be a major player in the autonomous vehicle revolution, which could transform its business.DoorDash (NASDAQ: DASH), on the other hand, operates America's most popular last-mile logistics network, delivering food and retail goods to consumers on behalf of thousands of businesses. While Uber has aggressively expanded into new verticals over the years, DoorDash has focused on perfecting its core business.Both companies are growing nicely and have plenty of long-term potential. But which one is the better buy in 2026?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Uber

mehr Nachrichten