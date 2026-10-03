Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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03.10.2026 02:13:28
Better Pharmaceuticals ETF: VanEck's PPH vs. Invesco PJP
The VanEck Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH) provides a lower-cost entry and higher yield than the Invesco Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT:PJP), which has shown stronger 1-year returns and more concentrated top holdings.
These ETFs target the pharmaceutical industry but take different paths. While they both focus on the research and distribution of drugs, their portfolios and cost structures vary significantly. This comparison examines how they stack up on costs, historical risk, and portfolio concentration as of Sept. 29, 2026, to help determine which strategy aligns with an investor's goals.
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.
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