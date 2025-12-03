MercadoLibre Aktie
03.12.2025
Black Swift Group Loads Up on MercadoLibre Stock With 3,400 Shares
According to a Form 13F filing disclosed on November 12, 2025, Black Swift Group, LLC initiated a new position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) during the third quarter. The fund purchased 3,405 shares, bringing the position’s value to $7.96 million at quarter-end. This marks MercadoLibre’s first appearance in the fund’s reported portfolio for the period ending September 30, 2025.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
