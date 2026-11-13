Blackrock will mehr vom Schweizer Bankengeschäft

Blackrock. (Bilder: zVg)">

Blackrock ist seit 30 Jahren in der Schweiz präsent und will weiter kräftig wachsen. Im Podcast von finews sprechen Schweiz-Chef Dirk Klee und Wealth-Manager Markus Strohmeier über den ETF-Boom, die nächste Wachstumswelle bei Private Markets und die Auswirkungen von KI.