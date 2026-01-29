Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
29.01.2026 13:31:00
BlueBubbles: Serverlösung leitet iMessages an Android weiter
Apple macht seinen Kommunikationsdienst iMessage nach wie vor nur auf eigenen Geräten zugänglich. Das Open-Source-Vorhaben BlueBubbles will das ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
