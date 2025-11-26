Abbott Laboratories Aktie

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

26.11.2025 18:16:00

Blutzuckersensoren melden falsche Werte: Abbott warnt vor fehlerhaften Sensoren

Der US-amerikanische Hersteller Abbott warnt Kunden per Mail vor fehlerhaften Blutzuckersensoren. Die Geräte liefern zu niedrige Werte.
