Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|
26.11.2025 18:16:00
Blutzuckersensoren melden falsche Werte: Abbott warnt vor fehlerhaften Sensoren
Der US-amerikanische Hersteller Abbott warnt Kunden per Mail vor fehlerhaften Blutzuckersensoren. Die Geräte liefern zu niedrige Werte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
