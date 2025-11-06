Abbott Laboratories Aktie

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

Abbott Laboratories-Anlage 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.11.2015 wurde die Abbott Laboratories-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,63 USD. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 219,154 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 124,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 293,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 172,93 Prozent vermehrt.

Abbott Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 218,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

