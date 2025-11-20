Abbott Laboratories Aktie

Abbott Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

Profitables Abbott Laboratories-Investment? 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.11.2022 wurden Abbott Laboratories-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 103,87 USD wert. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,627 Abbott Laboratories-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 126,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 214,50 USD wert. Mit einer Performance von +21,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

