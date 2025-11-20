Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Milliardendeal
|
20.11.2025 17:13:38
EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott
Gerüchte über einen bevorstehenden Deal hatten bereits am Vortag die Runde gemacht und das Papier von EXACT Sciences um fast ein Viertel in die Höhe getrieben.
EXACT Sciences ist auf die Früherkennung von Krebs und auf Produkte zur Unterstützung von speziell auf die Patienten ausgerichteten Therapien spezialisiert. Das Unternehmen sei führend in den Bereichen Krebsvorsorge, Präzisionsonkologie und Gentests, hieß es weiter. Zu den wichtigsten Produkten gehören unter anderem der Cologuard-Test zur Darmkrebsvorsorge und der Bluttest Cancerguard zur Früherkennung verschiedener Krebsarten.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die EXACT Sciences-Aktie zeitweise 17,72 Prozent stärker bei 101,45 US-Dollar, während die Abbott-Titel an der NYSE um 1,65 Prozent fallen auf 124,07 US-Dollar.
